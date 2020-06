Keine weiteren Corona-Infektionen gemeldet

05.06.2020, 09:13 Uhr | dpa

In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus nach Angaben der Landesregierung zuletzt nicht weiter erhöht. Die Landesregierung gab die Gesamtzahl auf ihrer Webseite am Freitag unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mit Stand Donnerstagabend mit weiterhin 3103 an. Auch die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb demnach zuletzt konstant bei 146. Rund 2900 Infizierte gelten inzwischen wieder als gesund. In Krankenhäusern wurden nach dem jüngsten Stand noch 14 Corona-Kranke behandelt.