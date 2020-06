Göttingen

Gericht: Studierende müssen bei Prüfungen keine Maske tragen

05.06.2020, 10:57 Uhr | dpa

Studierende können nicht verpflichtet werden, bei schriftlichen Prüfungen eine Maske zu tragen, wenn der wegen der Corona-Pandemie vorgeschriebene Sicherheitsabstand von 1,50 Metern zu anderen Prüflingen eingehalten wird. Das hat das Verwaltungsgericht Göttingen entscheiden (Az. 4 B 112/20).

Die Richter gaben in dem am Freitag veröffentlichten Eilbeschluss einem Medizin-Studenten recht, der sich gegen eine entsprechende Anordnung der Universitätsmedizin Göttingen gewandt hatte.

Das für Studierende ungewohnte Tragen einer Maske würde voraussichtlich zu einer spürbaren Beeinträchtigung der Konzentration während der Prüfung führen, heißt es in der Entscheidung. Das Tragen einer Maske sei nur in Phasen der Prüfung erforderlich, in denen der Sicherheitsabstand voraussichtlich nicht eingehalten werden könne, etwa auf dem Weg zum Prüfungsraum.