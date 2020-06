Rendsburg

Wegen Corona-Krise 2020 auch keine Agrarmesse Norla

05.06.2020, 12:30 Uhr | dpa

Der Corona-Pandemie fällt in diesem Jahr auch die Agrar- und Verbrauchermesse Norla in Rendsburg zum Opfer. Dies teilte die Messeleitung am Freitag mit. Die Messe, die im vergangenen Jahr 70 000 Besucher anlockte, war für den 3. bis 6. September geplant. Das messetypische Aufeinandertreffen von Verbrauchern und Erzeugern, das Anfassen von Tieren und anderes mehr wären aufgrund der Maßnahmen zum Infektionsschutz kaum möglich gewesen, hieß es zur Begründung. Eine Messe ohne das übliche umfangreiche gastronomische Angebot und ohne den Bauernmarkt wäre keine wirkliche Norla.

Planungen, in diesem Jahr nur eine reine Fachmesse mit Fachpublikum zu veranstalten, seien eingestellt worden. Aus Rücksicht auf Aussteller, die von viel Publikum leben, Besucher und Dienstleister habe sich die Messe vielmehr dazu entschlossen, die Norla ganz ausfallen zu lassen. Für 2021 ist die Messen vom 2. bis 5. September geplant.