Potsdam

Garnisonkirche: Stiftung plant mit 80 000 Turm-Besuchern

05.06.2020, 14:02 Uhr | dpa

Die Stiftung Garnisonkirche hat ihre Ziele für die Nutzung des wiederrichteten Turms der ehemaligen Militärkirche in Potsdam vorgestellt, der bis zum Sommer 2022 fertiggestellt werden soll. Erstes Ziel sei die touristische Nutzung als attraktive Sehenswürdigkeit, die auf einer Aussichtsplattform in 57 Metern Höhe einen großartigen Ausblick biete, sagte der theologische Vorstand Martin Vogel am Freitag bei der Vorstellung des Nutzungskonzepts. Bei ihrer Kalkulation geht die Stiftung davon aus, dass der Turm mit 80 000 Besuchern jährlich wirtschaftlich zu betreiben ist.

Im bereits fertiggestellten Sockelbau des Turms soll in einer Ausstellung die Geschichte der preußischen Garnisonkirche von der Grundsteinlegung im Jahr 1730 bis zur Sprengung der Turmruine 1968 gezeigt werden. Zudem sind Bildungsangebote geplant, die insbesondere junge Menschen motivieren sollen, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, so Vogel. Die Konzepte für die Ausstellung und die Bildungsarbeit stehen allerdings noch nicht, sondern sollen bis zur Fertigstellung des Turms erarbeitet werden.