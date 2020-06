Bad Wörishofen

Streit mit Verlobter: Haftbefehl gegen Mann erlassen

05.06.2020, 17:49 Uhr | dpa

Einen Tag nach einem handfesten Streit mit seiner Verlobten ist ein 42 Jahre alter Mann in Bad Wörishofen erneut ausgerastet. Nach Polizeiangaben vom Freitag stieg der 42-Jährige am Donnerstag in die Wohnung eines Nachbarn ein, wo er seine Verlobte vermutete. Als er die beiden sah, griff er nach einem auf dem Boden liegenden - und überdies verbotenen - Schlagstock und attackierte seine Verlobte und den Nachbarn. Die 41 Jahre alte Frau erlitt zwei stark blutende Kopfplatzwunden und wurde in eine Klinik gebracht. Gegen den Mann sei Haftbefehl erlassen worden, so die Polizei. Er hatte seine Verlobte bereits am Mittwoch zweimal angegriffen und war deswegen vorübergehend in ein Krankenhaus eingeliefert worden.