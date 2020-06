Halle (Saale)

Hakenkreuze vor Jüdischer Gemeinde Halle

06.06.2020, 11:18 Uhr | dpa

Ein 64 Jahre alter Mann steht im Verdacht, die aus Zellstoff gefertigten Hakenkreuze vor einem Gebäude der Jüdischen Gemeinde in Halle abgelegt zu haben. Der Mann sei auf einer Videoaufnahme zu sehen, teilte die Polizei in Halle am Samstag mit. Freitagabend erkannten Beamte den 64-Jährigen und kontrollierten ihn. Der Mann wurde befragt. Weitere Einzelheiten nannte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Am 31. Mai und am 2. Juni waren Hakenkreuze vor dem Gebäude in der Innenstadt gefunden worden. Es gehört zu der Gemeinde, deren entfernt gelegene Synagoge im vergangenen Oktober Ziel des Anschlags eines Rechtsextremisten war.