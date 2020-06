Münster

Missbrauch von Kindern: Verdächtiger lebte in Schorfheide

06.06.2020, 14:11 Uhr | dpa

Im bundesweiten Fall des sexuellen Missbrauchs von Kindern hat die Polizei auch einen Tatverdächtigen aus dem Ortsteil Finowfurt der Gemeinde Schorfheide (Barnim) festgenommen. Erste Hinweise auf den Mann habe ein zehnjähriges Opfer gegeben, berichteten die Ermittler am Samstag in Münster. Die Polizei hat drei Kinder als Opfer identifiziert. Sie seien 5, 10 und 12 Jahre alt, teilten die Ermittler mit.

Insgesamt elf Tatverdächtige wurden am Freitag nach Durchsuchungen in mehreren Bundesländern festgenommen, gegen sieben Beschuldigte wurde Untersuchungshaft angeordnet. Es handele sich um sechs Männer und eine Frau. Der Hauptbeschuldigte sei ein 27-Jähriger aus Münster. Außerdem handele es sich um dessen Mutter aus Münster sowie um Männer aus Staufenberg, Hannover, Schorfheide, Kassel und Köln. In Finowfurt hatte es Durchsuchungen im Wohnhaus des Tatverdächtigen und in einem Kleingarten gegeben.

Nordrhein-Westfalen war seit Anfang 2019 wegen mehrerer Fälle von schwerem sexuellem Missbrauch von Kindern in die Schlagzeilen geraten. Auf einem Campingplatz in Lügde im Kreis Lippe hatten mehrere Männer Kinder hundertfach über Jahre schwer sexuell missbraucht. Ermittlungen zu einem bundesweiten Kinderpornografie-Tauschring hatten im Oktober 2019 in Bergisch Gladbach bei Köln begonnen und erstrecken sich mittlerweile auf sämtliche Bundesländer.