Magdeburg

Mann überfällt Pizzeria: Mehrere Hundert Euro Beute

06.06.2020, 14:16 Uhr | dpa

Ein mit Mundschutz und Sonnenbrille maskierter Mann hat in Magdeburg eine Pizzeria überfallen und mehrere Hundert Euro erbeutet. Der Täter betrat den Verkaufsraum am Freitag kurz vor Mitternacht und bedrohte eine 34 Jahre alte Angestellte mit einem Teleskopschlagstock, wie die Polizei am Samstag in Magdeburg mitteilte. Hinter dem Tresen griff er sich eine Geldbörse und flüchtete aus der Pizzeria. Den Schlagstock ließ er zurück. Die Suche nach dem Täter blieb erfolglos, auch ein Fährtensuchhund wurde eingesetzt.