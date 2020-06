Hamm

66-Jähriger stirbt bei Brand in Doppelhaushälfte

07.06.2020, 08:51 Uhr | dpa

Ein 66 Jahre alter Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Hamm ums Leben gekommen. Am Samstagnachmittag habe es in einer Doppelhaushälfte im Stadtteil Herringen gebrannt, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr löschte den Brand und fand den Bewohner tot mit erheblichen Brandverletzungen auf. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an.