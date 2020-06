Weimar

UNESCO-Stätten im Netz: Angebote zum Welterbetag

07.06.2020, 10:32 Uhr | dpa

Ein Spaziergang im Hainich, ein Besuch in der Wartburg und ein Streifzug durch den Park an der Ilm in Weimar: Passend zum Welterbetag am Sonntag können viele von Thüringens UNESCO-Welterbestätten vor Ort, aber auch digital erkundet werden. So bietet etwa die Klassik Stiftung Weimar virtuelle Führungen und Video-Interviews zu ihren Welterbe-Liegenschaften an. Auf der Website zum UNESCO-Welterbetag findet sich eine Link-Zusammenstellung der Angebote.

Wer vor Ort die Stätten erkunden möchte, muss sich meist weiterhin auf Einschränkungen aufgrund der Anti-Corona-Auflagen einstellen. So sind in der Regel etwa Gruppenführungen derzeit nicht möglich. Manche Einrichtungen sind wegen der Pandemie zudem weiter geschlossen.