Koblenz

Verstöße gegen Corona-Verordnungen in Koblenzer Innenstadt

07.06.2020, 10:43 Uhr | dpa

In der Koblenzer Innenstadt ist es zu größeren Menschenansammlungen gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte, hielten zwischen 18.00 und 22.00 Uhr etwa 200 bis 250 Personen den Mindestabstand nicht ein. Es habe sich bei dem Vorfall am Samstagabend nicht um eine organisierte Versammlung gehandelt, sondern um mehrere Gruppen von Altstadtbesuchern. Die Menschen seien den Aufforderungen der Polizei nachgekommen und auseinandergegangen. Bußgelder seien nicht verhängt worden.

Das Ordnungsamt habe aufgrund der Ansammlungen auch einige Gaststättenbetreiber kontrolliert. Es sei gegen Ausschankverordnungen verstoßen worden. Wie der Polizeisprecher mitteilte, verfolgt das Ordnungsamt die Verstöße.