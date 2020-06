B 245 zwischen Uhrsleben und Bebertal wird saniert

07.06.2020, 12:45 Uhr | dpa

Autofahrer, die die B 245 im Landkreis Börde nutzen wollen, müssen von Montag an mit Behinderungen rechnen. Die Fahrbahn zwischen Uhrsleben und Bebertal soll bis Monatsende saniert werden, wie das Verkehrsministerium in Magdeburg mitteilte. Auf einer Länge von etwa drei Kilometern werde die alte Deckschicht rund vier Zentimeter tief abgefräst und anschließend durch Asphaltbeton ersetzt. Die Baumaßnahme koste rund 200 000 Euro. Es seien Umleitungen ausgeschildert. Nacheinander werden zwei Abschnitte gesperrt. Am Montag sollen die Arbeiten zwischen dem Kreisverkehr B 245/ B 1 in Richtung Bebertal beginnen.