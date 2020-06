Elchingen

Auto rollt davon und fährt in Klassenzimmer

07.06.2020, 13:54 Uhr | dpa

Weil ein Paketzusteller sein Auto nicht sicher abgestellt hat, ist das Fahrzeug davon gerollt und in eine Schule gefahren. Der Mann habe sein Auto am Samstag bei Elchingen (Landkreis Neu-Ulm) abgestellt, um ein Paket auszuliefern, teilte die Polizei am Sonntag mit. Da er es nicht gegen das Wegrollen gesichert hatte, rollte das Auto eine abschüssige Straße hinab und prallte gegen eine Fensterscheibe einer Schule. Nach Angaben der Polizei ragte das Fahrzeug in ein leeres Klassenzimmer. Der entstandene Schaden wird auf etwa 12 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.