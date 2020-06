Miltach

Feuer beschädigt Wohnhaus und Nebengebäude

07.06.2020, 14:36 Uhr | dpa

Bei einem Brand eines Wohnhauses und zweier Nebengebäude in Miltach (Landkreis Cham) ist ein Schaden in Höhe von etwa 100 000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag brach das Feuer zunächst in einem Holzschuppen aus und griff am frühen Sonntagmorgen auf eine Scheune über. Die Flammen setzten im Anschluss auch ein Wohnhaus in Brand. Da die beiden Bewohner zum Zeitpunkt des Feuers nicht im Haus waren, wurde niemand verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar.