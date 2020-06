Potsdam

Keine Neuinfektionen mit Coronavirus in Brandenburg gemeldet

07.06.2020, 15:26 Uhr | dpa

In Brandenburg sind am Sonntag bereits zum zweiten Mal keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit liege die Zahl der seit Anfang März registrierten Fälle unverändert wie am Vortag bei 3299, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit (Stand 10.00 Uhr). Am vergangenen Dienstag war erstmals keine Neuinfektion registriert worden. Unverändert gelten etwa 90 Menschen als akut erkrankt und etwa 3240 als genesen. Auch die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit Covid-19 liegt unverändert bei 170.

Corona-Schwerpunkt bleibt die Landeshauptstadt Potsdam mit 637 bestätigten Infektionen seit Anfang März, gefolgt vom Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 555 erfassten Fällen und dem Kreis Barnim mit 411 bestätigten Infektionen. Die wenigsten nachgewiesenen Fälle wurden mit 25 im Landkreis Prignitz erfasst, gefolgt von der Stadt Frankfurt (Oder) mit 30 und dem Landkreis Uckermark mit 37 Infizierten.