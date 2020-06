Aue

Dämpfer für den KSC: Erzgebirge Aue nach 1:0 fast gerettet

07.06.2020, 15:32 Uhr | dpa

Der zuletzt in vier Spielen ungeschlagene Karlsruher SC hat den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz der 2. Liga verpasst. Die Badener erhielten mit dem 0:1 (0:1) am Sonntag beim FC Erzgebirge Aue einen Dämpfer. Die Sachsen sind mit dem ersten Sieg nach drei Spielen sowie 41 Zählern so gut wie sicher gerettet. Ein Punkt in den verbleibenden vier Spielen der 2. Fußball-Bundesliga fehlt noch, damit der Klassenerhalt auch rechnerisch perfekt ist.

Die Karlsruher, die ohne ihren gelbgesperrten Torjäger Philipp Hofmann auskommen mussten, hatten durch Jerome Gondorf (4.) die erste Chance. Doch Aue war konsequenter: Nachdem Gondorf Jan Hochscheidt von Rechtsaußen unbehindert flanken ließ, traf Florian Krüger (9.) gekonnt zur Führung.

Danach zog sich Aue zurück. Karlsruhe hatte die Kontrolle im Spiel, nutzte aber die sich bietenden Chancen nicht. Martin Röser (39.) probierte es mit einem Lupfer, der neben dem Tor landete. KSC-Coach Christian Eichner brachte nach einer Stunde Dominik Kother und Änis Ben-Hatira. Doch die Großchancen hatte Aue mit Dimitrij Nazarov (74.) der aus Nahdistanz die Lattenunterkante traf. In der 86. Minute wurde der KSC-Treffer von Marco Djurici wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Den Ausgleich in der Nachspielzeit verhinderte Aues Schlussmann Martin Männel mit einer Glanzparade.