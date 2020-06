Mann rast mit über 70 Sachen zu schnell über A7 in Hamburg

07.06.2020, 15:39 Uhr | dpa

Ein 24-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Autobahn A7 in Hamburg gerast. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann zwischen den Anschlussstellen Schnelsen und Volkspark in Richtung Süden unterwegs. Zunächst hatte der Fahrer eine Polizeistreife mit 143 Stundenkilometern bei erlaubten 60 überholt.

Im weiteren Verlauf erhöhte der Mann seine Geschwindigkeit auf über 150 Stundenkilometer und fuhr hinter dem Tunnel Schnelsen auf mehrere Fahrzeuge auf, wechselte von der linken über alle Fahrstreifen nach rechts, während er gleichzeitig seine Geschwindigkeit weiter erhöhte.

Auch an der Anschlussstelle Volkspark überholte er andere Fahrzeuge mit mehr als 70 km/h zu viel. In Höhe der Anschlussstelle Bahrenfeld konnte der 24-Jährige von den Beamten angehalten werden. Sein Auto wurde als Tatmittel sichergestellt.