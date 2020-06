Calau

34 Jahre alte Autofahrerin bei Unfall getötet

07.06.2020, 17:05 Uhr | dpa

Eine 34 Jahre alte Autofahrerin ist auf der Landstraße 55 kurz vor Calau (Oberspreewald-Lausitz) nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, mit dem Wagen eine Böschung herunter gestürzt und gegen einen Baum geprallt. Dabei sei die nicht angeschnallte Fahrerin so schwer verletzt worden, dass sie an der Unfallstelle starb, teilte die Polizeidirektion Süd mit. Eine andere Autofahrerin, die den Unfall beobachtet hatte, habe am frühen Sonntagmorgen die Polizei alarmiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.