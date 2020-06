Dillingen/Saar

Außenspiegel beschädigt: Flucht endet in Sackgasse

08.06.2020, 06:21 Uhr | dpa

Ein alkoholisierter Autofahrer ist in Dillingen (Kreis Saarlouis) nach einem Unfall mit seinem Wagen in eine Sackgasse geflüchtet und dann von der Polizei festgenommen worden. Der 41-Jährige hatte zunächst mit seinem Auto an einer Kreuzung den Außenspiegel eines anderen Wagens beschädigt und floh daraufhin, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des demolierten Wagens verfolgte den Unfallverursacher am frühen Sonntagabend bis in eine Sackgasse.

Als er dort zusammen mit einem Mitfahrer den Flüchtenden zur Rede stellen wollte, fuhr dieser mit seinem Auto auf die Männer zu. Beide konnten sich durch einen Sprung zur Seite retten. Sie blieben unverletzt. Der 41-Jährige wurde wenig später festgenommen. Ihm wurde eine Blutprobe abgenommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und weiteren Verkehrsteilnehmern, die möglicherweise von dem Mann gefährdet wurden.