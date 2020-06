Schleswig

Museumscard: Gratis Museumsbesuch für Kinder und Jugendliche

08.06.2020, 12:22 Uhr | dpa

Kinder und Jugendliche können auch dieses Jahr mehr als 100 Museen in ganz Schleswig-Holstein kostenlos mit der Museumscard besuchen. Kulturministerin Karin Prien (CDU) hob die Museumscard am Montag in Schloss Gottorf bei der Verteilung der ersten Karten als ein herausragendes Beispiel für die Förderung der kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen hervor. Das von Samstag bis zum 1. November geltende Angebot sei mittlerweile eine alljährliche Tradition und leiste einen wichtigen Beitrag, um jungen Besuchern das vielfältige Angebot der Museumslandschaft zu eröffnen.

Der Leitende Direktor der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, Prof. Claus von Carnap-Bornheim, sagte, die Stiftung sei sehr erleichtert, dass die Museumscard auch unter dem Einfluss von Corona ihre Fortsetzung finde. "Wenngleich wir, wie könnte es in diesen Wochen auch anders sein, darauf hinweisen müssen, dass es wegen der nach wie vor einzuhaltenden Abstandsregelungen und Hygienevorschriften Einschränkungen auch für Museumscard-Inhaber gibt."

Insgesamt liegen dieses Jahr 106 000 Museumscards unter anderem in Sparkassen, Museen und Büchereien aus. Die Karte kann auch als App heruntergeladen werden. Als Extrabonus wartet auf die jungen Museumsbesucher erneut ein Gewinnspiel: Wer sich mindestens drei Museumsbesuche mit einem Stempel in der Karte bestätigten lässt, kann an einer Verlosung teilnehmen. Alternativ können zur Teilnahme auch mit der App QR-Codes in den Museen gescannt werden. Die App zeigt zudem teilnehmende Museen im Umkreis von 20 Kilometern und informiert unter anderem über Angebote für Kinder.