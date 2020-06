Weißwasser/Oberlausitz

Polizei stellt in Weißwasser Luftgewehre sicher

08.06.2020, 15:09 Uhr | dpa

Drei Männer und eine Frau sollen in Weißwasser (Landkreis Görlitz) mit Luftgewehren geschossen haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, berichteten Zeugen am Sonntag darüber, dass im Südosten der Stadt auf Menschen geschossen werde. Vor Ort trafen die Beamten auf drei 40, 42 und 60 Jahre alte Männer sowie eine 34-jährige Frau, die in einem Garten mit Luftdruckwaffen hantierten. Die Waffen wurden sichergestellt . Gegen die Vier wurden Anzeigen wegen des Verdachts des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet.