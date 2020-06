Stralsund

Landkreis: Keine Abstriche in Zentren am Wochenende

08.06.2020, 15:21 Uhr | dpa

Nach den Corona-Neuinfektionen im Umfeld der katholischen Kirche in Vorpommern sind am Wochenende im Landkreis Vorpommern-Rügen keine Test gemacht worden. Die drei Abstrichzentren in Ribnitz-Damgarten, Stralsund und in Bergen auf Rügen seien am Wochenende nicht besetzt gewesen, sagte Landkreissprecher Olaf Manzke am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Mögliche Corona-Infizierte hätten sich jedoch an den Bereitschaftsdienst der Universitätskliniken Rostock und Greifswald wenden können. Für eine Untersuchung in den Abstrichzentren sei auch weiterhin eine Überweisung notwendig. Weitere Details nannte der Sprecher zunächst nicht.

Der Landkreis hatte rund 350 Menschen in häusliche Isolation geschickt. Sie hätten am Pfingstsonntag oder -montag an Gottesdiensten in Stralsund oder Grimmen teilgenommen, begründete Landrat Stefan Kerth (SPD) die Allgemeinverfügung. Bislang sind mindestens acht Corona-Neuinfektionen im Umfeld der katholischen Kirche in Vorpommern bekannt.