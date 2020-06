Rostock

Rostocker Ordnungsamt künftig an Stränden unterwegs

08.06.2020, 16:09 Uhr | dpa

Strandkörbe stehen am Strand in Warnemünde. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Auch wegen der Corona-Pandemie will sich die Stadt Rostock in dieser Saison mit eigenen Mitarbeitern um einen geregelten Betrieb an den Stränden kümmern. Grund sei, dass "die hoheitlichen Rechte besser durchgesetzt werden können", sagte Beate Hlawa von der Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde am Montag.

Anders als die ebenfalls eingesetzten Strandvögte könnten Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdiensts (KOD) auch Personalien aufnehmen oder Platzverweise erteilen. Vom kommenden Jahr an werde der KOD komplett übernehmen. Zusätzlich ist die Polizei mit ihrem Bäderdienst vor Ort.

Neben der Einhaltung der Strandsatzungen gehe es auch um das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln, sagte Hlawa. Hier sollen die Strandvögte, der KOD und die Polizei kontrollieren, Hinweise geben und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.