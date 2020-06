Schwerin

Gericht trennt in Verfahren gegen Ex-Minister ab

08.06.2020, 16:34 Uhr | dpa

In einem der bislang umfangreichsten Wirtschaftsstrafprozesse Mecklenburg-Vorpommerns hat das Landgericht Schwerin die Verfahren gegen drei der vier Angeklagten abgetrennt. Der Prozess gegen den ehemaligen Wirtschaftsminister Otto Ebnet SPD), den Vorstandsvorsitzenden der Ostseesparkasse, Frank Berg, sowie einen Steuerberater aus Schwerin soll kurzfristig beendet werden, entschied das Gericht am Montag. Damit wird das Verfahren gegen den Hauptangeklagten Per Harald Lökkevik gesondert fortgesetzt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem aus Norwegen stammenden Unternehmer vor, für den Bau des repräsentativen Hotel-Komplexes "Yachthafenresidenz Hohe Düne" in Rostock-Warnemünde zumindest einen Teil der Subventionen in Höhe von 47,5 Millionen Euro zu Unrecht bekommen zu haben. Laut Anklage soll er das Investitionsvorhaben im Jahr 2002 in zwei angeblich unabhängige Hotels aufgeteilt und somit beim Antrag auf Subventionen falsche Tatsachen vorgespiegelt haben. Für zwei kleinere Unternehmungen habe es in der Summe mehr Fördergeld gegeben als für ein großes. Ebnet als Minister, Berg als einer der Kreditgeber sowie der Steuerberater leisteten Lökkevik nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Beihilfe zum Subventionsbetrug.

Nach Ansicht des Gerichts aber haben sich seit Beginn des Prozesses im Mai 2019 keine belastbaren Hinweise ergeben, dass aus einem Hotel-Vorhaben künstlich und illegal zwei gemacht wurden. Soweit die beiden Hotels heutzutage zusammenarbeiten, könnten sie ohne großen Aufwand voneinander getrennt werden. Die Verfahren gegen Ebnet und die beiden anderen Angeklagten könnten deshalb kurzfristig mit einem Urteil beendet werden, hieß es. Ihre Verteidiger rechnen mit Freisprüchen für ihre Mandanten. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, die Trennung der Verfahren rechtlich prüfen zu wollen.

Auch Lökkevik kann nach Ansicht seiner Verteidigerin mit einem Freispruch rechnen, soweit es um angeblich falsche Angaben beim Subventionsantrag geht. Die Staatsanwaltschaft wirft Lökkevik jedoch zusätzlich vor, die Fördergelder teilweise nicht für den Yachthafen-Komplex sondern für den Bau von Wohnungen verwendet zu haben. Dazu muss das Gericht weitere Beweise erheben.

In einem ersten Prozess hatte das Landgericht Rostock Lökkevik 2015 freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft legte mit Erfolg Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) ein. Der BGH entschied 2017, dass das Verfahren am Landgericht Schwerin von vorn beginnen musste. Im vorigen Dezember schlugen die Richter angesichts der Faktenlage vor, das Verfahren - teilweise gegen die Zahlung von Geldauflagen - einzustellen. Doch die Staatsanwaltschaft lehnte den Vergleichsvorschlag ab und bestand auf Fortsetzung. Sowohl der Prozess gegen Lökkevik als auch der Prozess gegen Ebnet, Berg und den Steuerberater sollen am 15. Juni fortgesetzt werden.

Mit dem prestigeträchtigen Hotelkomplex an der Warnow-Mündung in Rostock wollte Mecklenburg-Vorpommern seine Ambitionen untermauern, olympische Segelwettbewerbe auszurichten. Leipzig hatte sich für die Spiele 2012 beworben, aber den Zuschlag nicht bekommen. Damit ging auch Rostock leer aus.