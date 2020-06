Potsdam

Kabinett berät über Kita-Öffnung und Schulstart

09.06.2020, 01:06 Uhr | dpa

Das Brandenburger Kabinett will heute über die geplante komplette Öffnung von Kindertagesstätten ab der kommenden Woche beraten. Erst am Freitag soll dies allerdings nach Angaben von Regierungssprecher Florian Engels vom Kabinett verabschiedet werden. Dieser Schritt gehört zur Aktualisierung der Verordnung, mit der das Land die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen will. Bei den Beratungen geht es auch um den Start der Schule nach den Sommerferien und um weitere Lockerungen. Seit kurzem werden die Kinder in Brandenburg zumindest an einem Tag in der Woche wieder in den Kitas betreut, davor gab es nur eine Notbetreuung.