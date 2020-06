Linden

Langzeitprojekt zur Klimaforschung wird fortgesetzt

09.06.2020, 01:14 Uhr | dpa

Seit mehr als 20 Jahren erforschen Wissenschaftler auf einem Versuchsfeld bei Gießen die Folgen des Klimawandels für das Grünland. Das 1998 gestartete Langzeitexperiment soll in die Verlängerung gehen: Die Uni Gießen und das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) vereinbarten nach eigenen Angaben, die Arbeit auf der "Umweltbeobachtungs- und Klimafolgenforschungsstation" in Linden weitere zehn Jahre fortzusetzen. Details sollen heute vorgestellt werden.

Das Projekt sei weltweit eines der am längsten laufenden Experimente der Klimafolgenforschung, so die mittelhessische Uni. Auf der Versuchsanlage werden demnach Pflanzen einer erhöhten CO2-Konzentration ausgesetzt, wie sie für Mitte dieses Jahrhunderts in der Umgebungsluft zu erwarten ist. "So kann bereits jetzt beobachtet werden, wie die Pflanzen und andere Organismen im Grünland auf die fortschreitende Erhöhung der Treibhausgasemissionen reagieren."