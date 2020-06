Magdeburg

Ausbruchsversuch: Keding legt Erkenntnisse dar

09.06.2020, 02:07 Uhr | dpa

Mehr als eine Woche nach dem Ausbruchsversuch des Terrorverdächtigen von Halle will Justizministerin Anne-Marie Keding über die bisherigen Erkenntnisse informieren. Zunächst werde die CDU-Politikerin heute das schwarz-rot-grüne Kabinett unterrichten, sagte ein Ministeriumssprecher. Im Anschluss (14.00 Uhr) will Keding auch die Öffentlichkeit über den Stand der Aufarbeitung informieren.

Vorige Woche war bekannt geworden, dass der 28 Jahre alte Terrorverdächtige im Gefängnis "Roter Ochse" in Halle mehrere Minuten unbeobachtet war. Dabei überkletterte er nach bisherigen Erkenntnissen einen Zaun und versuchte, offene Türen und Gullydeckel zu finden, ehe er wieder in Gewahrsam genommen wurde.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Pfingstwochenende. Das Justizministerium erfuhr nach eigenen Angaben drei Tage später davon und machte es vorigen Mittwoch öffentlich. Der Vorfall sorgte für Bestürzung, aber auch für viele Fragen. Diese Woche werden sich unter anderem die Justizexperten des Landtags mit dem Vorfall befassen.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem 28-Jährigen zweifachen Mord und 68-fachen Mordversuch "aus einer antisemitischen, rassistischen und fremdenfeindlichen Gesinnung heraus" vor. Er soll am 9. Oktober vorigen Jahres schwer bewaffnet versucht haben, in die gut besuchte Synagoge in Halle einzudringen. Als das misslang, soll er zwei Menschen in der Nähe erschossen und auf seiner Flucht mehrere Menschen verletzt haben, ehe er festgenommen wurde. Der Prozess gegen den Sachsen-Anhalter soll voraussichtlich Ende Juli starten.