Tolk-Schau öffnet am Samstag wieder für Besucher

09.06.2020, 12:52 Uhr | dpa

Die Tolk-Schau in Tolk bei Schleswig will nach der coronabedingten Schließung am Samstag wieder für Besucher öffnen. Das teilte der Familienfreizeitpark am Dienstag auf seinen Internetseiten mit. Eintrittskarten sind demnach nur online buchbar. Da gastronomische Angebote und Shops nur eingeschränkt geöffnet sein werden, wird die Mitnahme eines Picknickkorbs empfohlen. Im Park muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten und etwa in Warteschlangen und einzelnen Fahrgeschäften eine Maske getragen werden. Einige Angebote sind zudem nur eingeschränkt nutzbar.