Schönefeld

Auch im Mai wurde in Tegel und Schönefeld kaum geflogen

09.06.2020, 14:33 Uhr | dpa

An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld sind im Mai knapp 52 000 Passagiere abgefertigt worden. Damit gab es im ganzen Monat so viele Fluggäste wie sonst an einem halben Tag. "Auch der Mai war für die Flughafengesellschaft ein verlorener Monat", bemerkte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Dienstag.

Nach dem Einbruch in der Corona-Krise sieht das Unternehmen aber erste Zeichen der Erholung. Verglichen mit April habe sich die Passagierzahl im Mai verdoppelt. "Für die kommenden Wochen erwarten wir, dass der Flugverkehr schrittweise weiter anzieht."

Um in der Krise Kosten zu senken, wollten Berlin, Brandenburg und der Bund eigentlich den Flughafen Tegel nächste Woche vorübergehend vom Netz zu nehmen. Vor wenigen Tagen entschieden sie sich dagegen, auch weil wegen der Abstands- und Hygieneregeln mehr Platz je Passagier benötigt wird.