Potsdam

Brandenburg will Kitas nächste Woche für alle Kinder öffnen

09.06.2020, 15:44 Uhr | dpa

Die Kitas in Brandenburg sollen ab kommendem Montag wieder für alle Kinder öffnen. Das kündigte Jugendministerin Britta Ernst (SPD) am Dienstag an. Die Öffnung solle am Freitag dann endgültig beschlossen werden.