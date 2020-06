Heidenheim an der Brenz

1. FC Heidenheim verlängert mit Torwart Müller

09.06.2020, 16:53 Uhr | dpa

Heidenheims Torwart Kevin Müller in Aktion. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim hat den Vertrag mit Stammtorhüter Kevin Müller um fünf Jahre verlängert. Der 29-Jährige unterschrieb beim Aufstiegsaspiranten am Dienstag einen bis zum 30. Juni 2025 gültigen Vertrag, wie der Club mitteilte. Müllers ursprünglicher Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen. "Ich habe beim FCH, im gesamten Vereinsumfeld und in Heidenheim meine fußballerische und private Heimat gefunden", sagte Müller.

Der Keeper war 2015 zum FCH gewechselt. Bei 29 Zweitliga-Einsätzen in dieser Saison blieb Müller 14 Mal ohne Gegentor und hat damit maßgeblichen Anteil daran, dass der Tabellenvierte die zweitbeste Abwehr der Liga stellt.