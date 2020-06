Schwerin

Bars und Kneipen dürfen vom 15. Juni an wieder öffnen

09.06.2020, 17:12 Uhr | dpa

Bars und Kneipen in Mecklenburg-Vorpommern können unter Auflagen vom 15. Juni an wieder öffnen. Diese dürfen dann, wie auch Restaurants, bis Mitternacht aufmachen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag nach einer Beratung der Landesregierung mit den Kommunen. Diskotheken und Clubs müssten weiterhin geschlossen bleiben.