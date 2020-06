Augsburg

Griffe von 14 Elektro-Rollern abgeschnitten

09.06.2020, 17:15 Uhr | dpa

Bei 14 Elektro-Rollern in der Augsburger Innenstadt ist jeweils der linke Griff abgeschnitten worden. "Wir vermuten, dass der oder die Täter einen Trennschleifer dabei hatten", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Bei dem Vandalismus in der Nacht von Sonntag auf Montag liege der Sachschaden bei mehreren tausend Euro.

Laut Polizei ist es nicht der erste Fall in der Stadt, bei dem mit E-Rollern Schindluder getrieben wurde. Vor allem in der Gegend um das Eisstadion würden immer wieder Roller ins Gebüsch geworfen oder auch im Bach versenkt. "Die Beschädigungen mit dem Trennschleifer haben allerdings eine neue Qualität. Da scheint jemand wirklich etwas gegen die E-Scooter zu haben", sagte der Sprecher.