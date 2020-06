Heringsdorf

Bischof Jeremias auf Usedom: Tourismus in Corona-Zeiten

10.06.2020, 02:30 Uhr | dpa

Bischof Tilman Jeremias besucht am heutigen Mittwoch kirchliche und touristische Einrichtungen auf der Insel Usedom. Der Bischof der Nordkirche im Sprengel Mecklenburg und Vorpommern will mit kirchlichen Mitarbeitern, Hoteliers und Touristikern sprechen. Dabei soll es vor allem um die Folgen der Corona-Krise für die vom Tourismus abhängigen Betriebe und die Kirchen gehen. Der Tourismuspastor der Nordkirche, Ulrich Schmidt, will dem Bischof über die Situation der kirchlichen Tagungshäuser berichten, die gerade im niedrigpreisigen Segment für Familien oder Gruppenreisende eine wichtige Rolle spielen und jetzt große Einbußen hinnehmen müssen.