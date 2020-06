Lüdenscheid

A45 wird bei Lüdenscheid am Wochenende gesperrt

10.06.2020, 16:02 Uhr | dpa

Die Autobahn 45 wird am Wochenende zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord wegen einer Brücken-Baustelle vollgesperrt. Die Sperrung in beiden Fahrtrichtungen beginne am Samstagabend um 20 Uhr und solle bis Sonntagmittag dauern, teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW am Mittwoch mit. Umleitungen sollen eingerichtet werden. Grund für die Sperrung ist der Neubau einer Brücke über die A45. Dafür müsse eine Behelfsbrücke gebaut werden, so Straßen.NRW. In der Nacht zu Sonntag werde der Überbau für diese Behelfsbrücke aufgelegt.