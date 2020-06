Saarbrücken

1. FC Saarbrücken erreicht Playoff-Endspiel im Tischtennis

10.06.2020, 16:15 Uhr | dpa

Der 1. FC Saarbrücken hat als erstes Team das Endspiel um die deutsche Tischtennis-Meisterschaft erreicht. Der Tabellenerste der Bundesliga-Hauptrunde gewann am Mittwoch im Playoff-Halbfinale in eigener Halle mit 3:0 gegen Werder Bremen. Der Endspiel-Gegner am Sonntag in Frankfurt am Main wird am Donnerstag im zweiten Halbfinale zwischen dem deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf und dem Titelverteidiger TTF Ochsenhausen ermittelt.

Besonders wichtig für den Saarbrücker Sieg war am Mittwoch das Duell der Topspieler beider Clubs. Der deutsche Nationalspieler Patrick Franziska besiegte dabei Werders schwedischen Vizeweltmeister Mattias Falck in 3:0 Sätzen. Die weiteren Punkte für den Favoriten holten der Chinese Shang Kun gegen Kirill Gerassimenko (3:1) sowie der Slowene Darko Jorgic gegen Marcelo Aguirre (3:1).

Während der Corona-Pandemie gelten auch für die Playoff-Spiele der Tischtennis-Bundesliga besondere Hygiene- und Abstandsregeln. Zuschauer sind bei den Partien nicht zugelassen, Seitenwechsel zwischen den Spielern gibt es auch nicht. Der Tisch und die Bälle werden regelmäßig desinfiziert.