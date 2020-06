Wiesbaden

Zahl der Corona-Infektionen steigt auf 10 256

10.06.2020, 16:17 Uhr | dpa

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Hessen ist um 19 auf 10 256 Fälle gestiegen. Das teilte das Sozialministerium in Wiesbaden am Mittwoch mit (Stand 14.00 Uhr). Demnach gab es im Vergleich zum Vortag einen weiteren Toten. Die Zahl der mit dem Erreger in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg damit auf 485. In der Statistik des Ministeriums werden nur Zahlen erfasst, die von den Kommunen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine elektronische Datenbank eingepflegt wurden.

Die hessischen Städte und Gemeinden sind von der Schwelle für eine Verschärfung der Corona-Beschränkungen weiterhin ein gutes Stück entfernt. Die Grenze liegt bei 50 Infektionen pro 100 000 Einwohnern in sieben Tagen. Die höchsten Werte wiesen die Landkreise Hersfeld-Rotenburg mit 22 sowie Fulda mit 12 auf. Alle anderen Kommunen und Kreise hatten Werte im einstelligen Bereich oder lagen bei null.