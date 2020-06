Delitzsch

Mann schwer verletzt: Polizei ermittelt wegen Tötungsversuch

10.06.2020, 19:47 Uhr | dpa

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts im nordsächsischen Delitzsch. Ein 46-Jähriger habe am Montagabend einen Bekannten gerufen und ihm gesagt, dass er angegriffen worden sei, dieser habe ihn zunächst nach Hause gebracht. Weil sich der Zustand des 46-Jährigen aber verschlechterte, sei er in ein Krankenhaus gebracht worden. Er sei wegen schwerer Verletzungen operiert worden, teilte die Leipziger Polizei am Mittwoch mit. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Details und Hintergründe waren zunächst unbekannt, die Ermittlungen stünden am Anfang.