Saarbrücken

Extremsportler will 288 Kilometer rund ums Saarland laufen

11.06.2020, 01:14 Uhr | dpa

Es geht um 288 Kilometer: Diese Strecke will der saarländische Extremsportler Martin Schedler vom heutigen Donnerstag an zur Umrundung seines Bundeslandes laufen. Insgesamt 8143 Höhenmeter muss der Ultraläufer dazu auf seiner viertägigen Mammutroute zurücklegen. "Ich bin extrem aufgeregt. Ich freue mich riesig", sagte der 39-Jährige vorab der Deutschen Presse-Agentur. "Es wird ein richtiges Abenteuer."

Die Tour auf dem Saarland-Rundwanderweg startet und endet in Saarbrücken. Sie schließt einen kleinen Schwenk zum Dollberg als höchstem Berg des Saarlandes mit ein. Mit seinem Lauf will Schedler dazu animieren, in der wegen der Corona-Pandemie mit vielen Einschränkungen belasteten Zeit das Saarland neu zu entdecken. Der Diplom-Verwaltungswirt läuft seit mehr als 25 Jahren, seit einigen Jahren auch Ultradistanzen - also längere Strecken als den rund 42 Kilometer langen Marathon.