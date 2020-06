Sylt

Ministerpräsident will sich Bild von Lage auf Sylt machen

11.06.2020, 02:20 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will sich heute auf Sylt ein Bild von der Lage auf der Nordseeinsel wenige Wochen vor den Sommerferien machen. Neben Gesprächen mit Bürgermeistern, Vertretern der Tourismusverbände und der Wirtschaft steht auch ein Rundgang durch Westerland und ein Besuch des Strandabschnitts "Buhne 16" in Kampen an.

Dort hatten sich am Pfingstsamstag nach Polizeiangaben Menschen im dreistelligen Bereich vor der öffentlichen Toilette gedrängt. Die Beamten hatten dem Ordnungsamt empfohlen, zur Entzerrung mobile Toiletten aufzustellen. Zudem veranlasste die Gemeinde, am Pfingstsonntag Parkplätze teilweise zu sperren und keine Tageskarten für den Strand mehr zu verkaufen.