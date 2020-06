Magdeburg

Haseloff: Vorstellung Corona-Strategie der Landesregierung

11.06.2020, 02:48 Uhr | dpa

Die Corona-Beschränkungen werden immer weiter gelockert, die Folgen der Pandemie sind jedoch noch lange nicht absehbar. Heute (10.00 Uhr) will Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) dem Landtag berichten, wie seine Regierung das Land aus der Krise führen will. Mit derzeit gut 1700 bekannten Corona-Fällen ist Sachsen-Anhalt relativ schwach von der Pandemie betroffen, nur in Mecklenburg-Vorpommern breitete sich das neuartige Coronavirus noch langsamer aus.

CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt kündigte ein Zwischenfazit über das bisherige Vorgehen der Regierung an. Seine Fraktion sei vor allem mit den jüngsten zwei Landesverordnungen sehr zufrieden gewesen, da die Vorschläge der CDU-Abgeordneten "zu 100 Prozent" in die Verordnungen der Regierung übernommen worden seien. Auch der Juniorpartner SPD gab dem Regierungschef Rückendeckung für den sogenannten Sachsen-Anhalt-Plan der Landesregierung. Für das weitere Vorgehen forderte Fraktionschefin Katja Pähle einen solidarischen Weg aus der Krise. "Wir brauchen ein Anti-Krisen-Paket, das Konjunktur absichert, Kommunen zusätzliche Investitionen ermöglicht um damit auch kleine und mittlere Unternehmen vor Ort zu unterstützen."

Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann forderte, den Klimaschutz bei den Plänen nicht aus den Augen zu verlieren. Die Strategie der Regierung dürfe keine "untragbaren Lasten für unsere Kinder und Kindeskinder" mit sich bringen. Klima- und Coronakrise würden sich gegenseitig verstärken. Die Linke kündigte mehrere eigene Anträge zur Pandemie an. Unter anderem werde seine Fraktion einen Kinder- und Jugendlichengipfel und klarere Regeln für das Besuchsrecht in Pflegeheimen vorschlagen. Der Fraktionsvorsitzende Thomas Lippmann sagte außerdem, das Land müsse seine Teststrategie ausbauen.