Bad Belzig

Blasig warnt vor Personalmangel bei Kita-Öffnung

11.06.2020, 05:23 Uhr | dpa

Der Präsident des Brandenburger Landkreistags, Wolfgang Blasig (SPD), hat vor zu wenig Personal bei der geplanten Öffnung der Kitas für alle Kinder in der nächsten Woche gewarnt. "Das wird ein Problem werden", sagte der Landrat des Kreises Potsdam-Mittelmark der Deutschen Presse-Agentur. Unter den Erzieherinnen und Erziehern gebe es Menschen, die als Risikogruppe gelten. Sie stünden möglicherweise nicht zur Verfügung. Die Kitas sollen ab kommendem Montag wieder für alle Kinder öffnen. Das hatte Jugendministerin Britta Ernst (SPD) am Dienstag angekündigt. Das Kabinett will dies am Freitag beschließen. Blasig forderte, rechtlich die Weichen für mehr Erzieher zu stellen.