Ingelfingen

Auto überschlägt sich: 58-Jährige schwer verletzt

11.06.2020, 08:03 Uhr | dpa

Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen bei Ingelfingen (Hohenlohekreis) von der Straße abgekommen und hat sich schwer verletzt. Das Auto hatte sich überschlagen und war auf dem Dach liegengeblieben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ersthelfer befreiten die 58-Jährige am Mittwochabend aus ihrem Fahrzeug. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum das Auto von der Straße abkam, war zunächst nicht klar.