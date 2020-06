Magdeburg

Wie Magdeburg die Innenstadt beleben will

11.06.2020, 09:37 Uhr | dpa

Grüne Lampenschirme, orangene Sitzmöbel und eine leuchtende Bühne für Musik und Poetry Slam - bunte Ideen für die Magdeburger Innenstadt gibt es beim "Freiraumlabor" genug. Ab Freitag will die Stadt mit diesem Versuch testen, wie sich mehr Menschen in die Innenstadt locken lassen. Konkret geht es dabei um den Nordabschnitt des Breiten Wegs, die einstige Prachtstraße Magdeburgs.

Die Stadt investiert in das Projekt 150 000 Euro. Das Freiraumlabor dauert bis zum 12. Juli. Viele Sitzgelegenheiten und Pflanzenkübel sollen aber auch danach die Stadt verschönern.

Eröffnet wird die Veranstaltung am Freitag um 11.00 Uhr vor dem Hotel Ratswaage. Dort stehen bereits einige der großen orangenen Sitzmöbel und eine offene Bühne. Magdeburg werde manchmal unterschätzt, das müsse aber nicht sein, meint die Projektleiterin Gina Maria Mund. "Ich glaube, es gibt hier einiges, aber es gibt wenig Fläche, um das ganze Potenzial zu präsentieren." Darum sollen sich nun die Kreativen der Stadt frei austoben dürfen. Dass die Bühne keine Überdachung und Seitenwände hat, ist Absicht, erklärt Mund. So sollen die Künstlerinnen und Künstler im direkten Austausch mit den Fans sein und eine Performance "auf Augenhöhe" liefern können. Ein Stückchen weiter steht eine zweite Bühne, die der Verein Kulturanker betreibt.

Wen es nicht auf die Bühne, sondern eher in die Beete zieht, kann sich am Urban-Gardening-Projekt beteiligen und mehrere Hochbeete bepflanzen. Mehr Kunst gibt es unter anderem bei einem Livepainting oder den sogenannten Wallspots, großen Flächen, die vor Ort von wechselnden Künstlern bemalt werden. Schon im Vorfeld konnten sich die Magdeburger einbringen; zum Beispiel bei der Mitmachwerkstatt, wo 300 Lampenschirme gestaltet werden sollten, unter anderem in den Farben der Magdeburger Vereine. Sie sollen ab Freitag den Breiten Weg als Lampenschirmallee zieren, erklärt Mund. Daneben gibt es über die Wochen verteilt unter anderem auch einen deutsch-chinesischen Nachtmarkt, einen Stadtstrand und viele Essensstände.

Zur Eröffnung des "Freiraumlabors" soll der Fotoautomat "I love MD" aufgestellt werden, wie die Stadt mitteilte. Dort können von 12.00 Uhr bis 21.00 Uhr kostenfrei Fotos gemacht werden. So sollen die Magdeburger und Magdeburgerinnen die Bewerbung der Stadt zur europäischen Kulturhauptstadt 2025 unterstützen.