Völklingen

20-Jähriger klettert auf Zug und stirbt durch Stromschlag

11.06.2020, 09:48 Uhr | dpa

Ein 20-Jähriger ist auf einen Güterwaggon geklettert und durch einen Stromschlag gestorben. Wie die Polizei in Saarbrücken am Donnerstag mitteilte, war der junge Mann am Mittwochabend am Bahnhof Völklingen auf den abgestellten Wagen gestiegen. Er starb noch am Unfallort. Warum der Mann auf den Zug geklettert ist, sei noch unklar.