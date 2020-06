Walldorf

49-Jähriger stirbt bei Autounfall

11.06.2020, 12:01 Uhr | dpa

Ein 49 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend in der Nähe von Wasungen im Kreis Schmalkalden-Meiningen bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Er kam nach Polizeiangaben von Donnerstag auf der Bundesstraße 19 zwischen Walldorf und Wasungen mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Das Fahrzeug überschlug sich und landete nach 200 Metern auf dem Dach. Der Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.