Halle (Saale)

Teils deutlicher Preisanstieg bei Nahrungsmitteln

11.06.2020, 12:15 Uhr | dpa

Nahrungsmittel sind in Sachsen-Anhalt im Schnitt um 4,8 Prozent teurer geworden. Im Vergleich zu Mai 2019 seien die Preise diesen Mai vor allem bei Obst (+11,1), Fleisch und Fleischwaren (+8,1) sowie Gemüse (+6,1) gestiegen, teilte das Statistische Landesamt mit Sitz in Halle am Donnerstag mit. Um knapp 6 Prozent gesunken sind demnach hingegen die Preise für Butter. Zudem sei das durchschnittliche Preisniveau im Bereich Verkehr um 4,2 Prozent gesunken. Hierfür seien "insbesondere die um 20,9 Prozent niedrigeren Preise für Benzin bzw. um 19,2 Prozent niedrigeren für Diesel verantwortlich", hieß es.