Potsdam

Corona: Brandenburg bleibt bei Abstands- und Hygieneregeln

11.06.2020, 13:04 Uhr | dpa

Der Mindestabstand und die Hygieneregeln zum Schutz vor dem Coronavirus sollen in Brandenburg vorerst bestehen bleiben. Das geht nach Angaben aus Regierungskreisen aus dem Entwurf für die neue Corona-Verordnung vor, über den das Kabinett am Freitag entscheidet. Private Feiern sind künftig mit bis zu 1000 Menschen möglich - wenn der Abstand von 1,5 Metern zum Nächsten und die Hygieneregeln eingehalten werden. In Innenräumen muss zum Beispiel auf Frischluft geachtet werden und wer dabei ist, muss auf einer Liste dokumentiert sein. Für Gaststätten und Kneipen soll es keine Einschränkungen mehr geben. Die "Märkische Allgemeine" berichtete zuvor über die Pläne.