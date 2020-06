Rostock

Hansa Rostocks Routinier Kai Bülow beendet seine Karriere

11.06.2020, 15:00 Uhr | dpa

Hansa Rostocks Routinier Kai Bülow wird seine Karriere zum Saisonende beenden. Das teilte der Fußball-Drittligist am Donnerstag mit. "Es war stets mein Wunsch, diese Entscheidung alleine zu treffen und nicht aufgrund von Verletzungen oder mangels Alternativen dazu gezwungen zu sein", sagte der 34 Jahre alte Defensivspezialist in einer Pressemitteilung.

Bülow ist ein Hansa-Urgestein. Vom FSV Bentwisch kam der gebürtige Rostocker 1994 zum einstigen Bundesligisten und durchlief dort alle Nachwuchsmannschaften. Für die Profis bestritt er zwischen 2005 und 2010 in der Bundesliga 29 und in der 2. Bundesliga 101 Spiele, ehe er nach Hansas Abstieg in die 3. Liga zu 1860 München wechselte.

Nach einem Intermezzo beim Karlsruher SC kehrte der einstige U21-Nationalspieler im Sommer 2018 zu seinem Heimatclub zurück und kam auf weitere 65 Einsätze für Hansa in der 3. Liga. "Wir hätten uns natürlich gefreut, wenn sich Kai noch ein bisschen Zeit mit diesem Schritt gelassen hätte. (...) Aber wir akzeptieren seine Entscheidung selbstverständlich", sagte Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen.