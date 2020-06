Rostock

Uni Rostock: Proteste gegen Kürzungen bei Medienwissenschaft

11.06.2020, 16:17 Uhr | dpa

Der Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät an der Uni Rostock hat sich gegen die Kürzungen bei der Medien- und Kommunikationswissenschaft gewandt. Der Anlass für die Kürzungen sei zwar nachvollziehbar, mit den Geldern solle die Lehrerbildung im Land gefördert werden, sagte Prof. Hans-Jürgen von Wensierski vom Fakultätsrat am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Aber dass jetzt eines der am stärksten nachgefragten Fächer bei den Studienplätzen und Mitarbeitern halbiert werden soll, das halten wir für nicht akzeptabel."

Die Medienwissenschaft unter Führung von Elizabeth Prommer habe sich zu einem wichtigen Fach zur Erforschung von Entwicklungen der Mediengesellschaft und Digitalisierung entwickelt, sagte von Wensierski. Nach Prommers Angaben wird es künftig nur noch 30 statt 60 Erstsemester pro Jahr geben können. "Die jährlich rund 500 Bewerber konkurrieren jetzt um noch weniger Plätze, so dass die Auswahl über den Numerus clausus noch sozial ungerechter wird." Die Kürzungen lägen im Bereich von rund 140 000 Euro, 2,5 Stellen fielen künftig weg. Die Universität bestätigte auf Anfrage die Kürzungen.